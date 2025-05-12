Глава британского МИД призывал Путина «серьезно относиться к миру» в Украине 12.05.2025, 16:08

Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми призвал к немедленному прекращению огня.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в понедельник призвал Путина «серьезно относиться к миру» в Украине, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

На встрече группы «Веймар+», в которой приняли участие министры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и представители ЕС, Лэмми подчеркнул важность дипломатического решения конфликта. Он заявил: «Пришло время для Владимира Путина серьезно отнестись к миру в Европе, и начать настоящие переговоры».

Лэмми также предупредил, что европейские страны должны быть готовы к тому, что Путин может не проявить «серьезности» в вопросе мира, и в случае отказа от мирных переговоров следует подготовиться к дальнейшим действиям.

Призыв Великобритании и ее союзников подчеркнул растущее беспокойство по поводу затяжного конфликта и важности прекращения огня для обеспечения стабильности в Европе.

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