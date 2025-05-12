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CNN: Индия и Пакистан заявляют о победе

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  • 12.05.2025, 16:21
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CNN: Индия и Пакистан заявляют о победе
Фото: Getty Images

Но на самом деле победителей нет.

Последний конфликт между Индией и Пакистаном оставил после себя лишь разрушения и пустые заявления о победах. Обе стороны, несмотря на значительные потери, пытаются представить себя победителями, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

После того как вступил в силу прекращение огня, индийские новостные каналы моментально показали заголовок: «Пакистан сдался». Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что операция против Пакистана была направлена на борьбу с террористами в Кашмире. В Пакистане праздновали «историческую победу» своей армии. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что их истребители «заткнули пушки Индии».

Однако факты говорят о другом: обе страны понесли тяжелые потери. Пакистан заявляет, что его пилоты сбили пять индийских истребителей, в том числе три французских Rafale, что стало бы настоящим позором для индийской авиации. В ответ Индия опубликовала спутниковые снимки, показывающие повреждения пакистанских военных баз после массированных авиаударов.

Несмотря на заявления обеих сторон, очевидно, что победителей в этом конфликте нет. Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в решении проблемы Кашмира, но в Индии этот жест остался без отклика.

Конфликт между двумя ядерными державами — это лишь временное прекращение огня. Основные проблемы, связанные с Кашмиром, все еще не решены.

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