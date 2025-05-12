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В Беларуси значительно уменьшилось число браков

  • 12.05.2025, 16:20
В Беларуси значительно уменьшилось число браков

За год на 17,5%.

В 2024 году в Беларуси заключено 46.242 брака — на 17,5% меньше, чем в 2023-м (56.044), следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Национального статистического комитета.

Доля брачующихся белорусов составила 92,9% (93,8%; -0,9 п.п.), с участием в паре одного иностранца — 6,8% (6%; +0,8 п.п.).

В 2024 году впервые вступили в брак 28.146 женщин (34.992; -19,6%) и 29.776 мужчин (36.933; -19,4%).

Средний возраст вступивших в брак: у женщин — 26,7 года (26,5), мужчин — 28,9 (28,8).

В 2024 году заключен 461 брак (444; +3,8%), в котором жених и невеста были старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за год выросло на 24,9% (с 2.203 на конец 2023-го до 2.752 на конец 2024-го).

Количество детей, на которых выплачиваются ежемесячные семейные пособия, за восемь лет уменьшилось в Беларуси на 37,1% (с 557.973 на конец 2016-го до 350.885 на конец 2024-го).

В частности, количество детей, на которых выплачивается пособие «по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет», уменьшилось на 45,6%.

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