«Результаты — смехотворные» 12.05.2025, 16:28

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Воспитательница рассказала о викторине в детском саду.

Судьба человека бывает извилистая. Окончив лингвистический университет, я попала в деревню, где вынуждена была пойти работать в садик воспитательницей, пишет в редакцию Charter97.org читательница:

— Сегодня расскажу вам не о малых зарплатах, о которых каждый знает, а о задачах, которые ставятся для сотрудников в рамках идеологического воспитания. Напомню, что посетители детских садов — это малыши от 2 до 6 лет.

И вот им я должна от пеленок привить любовь к государству, к государственному флагу и гербу. Вот такие задачи.

Сегодня наша главная задача — не научить детей правилам гигиены, сегодня мы должны объяснить детям, что значит изображение герба и слова гимна. Не уверена, что каждый ребенок в моей группе может назвать адрес, где живет, хотя я работаю со старшими детками. Да и разобрать иногда детскую речь трудно, особенно если звуки не поставлены. Но ведь нет! Нам не до таких мелочей жизни. Нам присылают задание провести викторину для детей, чтобы они ответили на вопросы о нынешней символике.

Для смеха провела викторину во время чая среди коллег. Результаты — смехотворные, правильных ответов — 47 процентов. Это я к тому, что в эту идеологическую чушь, в которую нас опускают уже 30 лет, белорусы так и не погрузились. Кому нужно знание об этой бессмыслице?

Рассказала дома мужу о смехе с викториной, а он и вспомнил, как в 1995 году Лукашенко устроил незаконный референдум о смене национальной символики на свою придуманную. А потом объявили общегосударственный конкурс на... объяснение, что же значит зелено-красное полотнище!

Ну что нам остается делать? Пускать пыль в глаза и раздавать нелепые дипломы за участие в викторине. Что мы успешно и делаем. А еще успеваем научить каждого ребенка правильно держать ложку и вилку.

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