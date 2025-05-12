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Чего боится Z-сообщество

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  • Иван Яковина
  • 12.05.2025, 16:31
  • 5,962
Чего боится Z-сообщество
Иван Яковина

Россияне притихли и с ужасом ждут вердикта царя.

Все Z-военкоры пишут, что если боевые действия сейчас остановятся, то Украина быстро укрепится, окопается, вооружится, ощетинится дронами и авиацией. Пробить такую оборону в будущем будет, практически, невозможно. Российское наступление остановится навсегда, и война будет проиграна.

В той части российского общества, которая войной интересуется и ее поддерживает, победой считается только захват Киева и уничтожение украинской государственности. Все остальное для Z-сообщества — поражение. Поэтому потенциальное согласие Путина на 30-дневное перемирие интерпретируется исключительно — как разгром России в войне. И на мой взгляд, это верная оценка: завершение войны на текущих позициях — победа Украины, которая сумеет сохранить не только государственность, но и будущее. У России же после этой войны будущего уже не будет.

Сейчас Z-публика притихла и с ужасом ждет вердикта царя. И если он выступит за перемирие, то они, наверное, вслух ничего не скажут, но моментально станут социальной базой и субстратом для будущего военного переворота.

Путин это прекрасно понимает. Он и сам не хочет заключать перемирие, которое, очевидно, перетекает в поражение РФ. Но ему выкатили очень жесткий ультиматум, в рамках которого продолжение войны станет исключительно сложным и тоже безо всякой реалистичной надежды на военный успех.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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