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Белорус получил польскую рабочую визу с очень странным ограничением

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  • 12.05.2025, 16:35
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Белорус получил польскую рабочую визу с очень странным ограничением

Оказалось, что случай не единичный.

Одна из минских компаний, которая помогает с оформлением шенгена, недавно опубликовала в соцсетях фото польской рабочей визы, выданной одному из граждан Беларуси. Виза оказалась с довольно нетипичным и редким ограничением, пишет devby.io.

Речь идёт национальной визе сроком на 365 дней. Её особенность в том, что она не многократная или одноразовая, а двукратная. То есть обладатель такой визы может лишь два раза въехать на территорию Польши. После второго выезда вернуться работать в страну будет нельзя.

Оригинальный пост удалён, но обзор кейса в TikTok выложила визовый агент Кристина Лисовская. Эксперт отмечает, что её подобное решение крайне удивило.

Тем не менее в консульстве сказали, что это не ошибка и сейчас такие визы периодически выдают. В комментариях пользователи писали, что получили такие визы ещё в прошлом августе, и случай не единичный.

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