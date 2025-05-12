Белорус получил польскую рабочую визу с очень странным ограничением

Белорус получил польскую рабочую визу с очень странным ограничением1
- 12.05.2025, 16:35
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Оказалось, что случай не единичный.
Одна из минских компаний, которая помогает с оформлением шенгена, недавно опубликовала в соцсетях фото польской рабочей визы, выданной одному из граждан Беларуси. Виза оказалась с довольно нетипичным и редким ограничением, пишет devby.io.
Речь идёт национальной визе сроком на 365 дней. Её особенность в том, что она не многократная или одноразовая, а двукратная. То есть обладатель такой визы может лишь два раза въехать на территорию Польши. После второго выезда вернуться работать в страну будет нельзя.
Оригинальный пост удалён, но обзор кейса в TikTok выложила визовый агент Кристина Лисовская. Эксперт отмечает, что её подобное решение крайне удивило.
Тем не менее в консульстве сказали, что это не ошибка и сейчас такие визы периодически выдают. В комментариях пользователи писали, что получили такие визы ещё в прошлом августе, и случай не единичный.