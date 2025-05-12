Макрон поставил дедлайн для России 12 12.05.2025, 16:38

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Эммануэль Макрон

У Кремля есть время до вечера.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что проведет очередные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, поскольку предложение США и ЕС для России относительно безусловного 30-дневного прекращения огня действует только до вечера понедельника.

«Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно», — сказал он журналистам в понедельник, 12 мая, цитирует Le Figaro.

Он также подчеркнул, что важно сохранять благоразумие.

«Сейчас мы все должны быть благоразумными. Или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций», — добавил Макрон.

Ранее 12 мая спикер правительства Германии Стефан Корнелиус заявил, что Россию ждут санкции, если она не согласится на прекращение огня до конца дня.

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