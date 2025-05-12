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Белгидромет предупредил белорусов про холод и сильные дожди

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  • 12.05.2025, 16:45
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Белгидромет предупредил белорусов про холод и сильные дожди

Подробный прогноз погоды на неделю.

Белгидромет сказал белорусам о холодной погоде и ливнях с 13 по 18 мая. Подробности сообщили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БелТА.

В Белгидромете подчеркнули, что с начала мая 2025 года белорусы тепла пока не увидели. Так, согласно последним данным, температурный фон на 5-8 градусов отстает от положенной нормы.

«Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время. Ночи по-прежнему будут холодными - от 1-3 до 5-9 градусов выше нуля», - отметили в сообщении.

Говорится и о том, что в отдельные ночи при длительных прояснениях и слабом ветре синоптики не исключают заморозков от 0 до -4 градусов. В дневные часы прогнозируется от +7 до +19 градусов. Вместе с тем из-за влияния атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масса ожидаются осадки.

Сказано, что утром и днем 14 мая по западной части страны, а ночью 15 мая в отдельных районах прогнозируются сильные дожди. Синоптики добавляют, что в период с 14 по 16 мая местами дожди будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Сообщается, что при развитии облачности в отдельных районах Беларуси возможны грозы. Ночью и утром в случае колебания температурного фона в отдельных районах вероятны туманы. Они окажутся непродолжительными.

Согласно прогнозу, 13 мая, во вторник, ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременный дожди. Вероятен слабый туман. Температура воздуха ночью окажется от +1 до +5 градусов. Местами по стране прогнозируются заморозки от 0 до -4 градусов. Днем будет от +11 до +17 градусов.

В среду, 14 мая, ночью осадков не прогнозируются. Вместе с тем в утренние и дневные часы на большей части территории пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах по западной части ожидаются сильные дожди, грозы. Днем в момент гроз синоптики прогнозируют ветер порывами 15-20 метров в секунду. В ночное время температура воздуха окажется от +1 до +6 градусов. На почве местами ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется от 11 до 18 градусов.

В четверг, 15 мая, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью местами вероятны сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Кроме того, местами будет усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют от + 1 градуса по северо-западной части и до +9 градусов по юго-восточной. Днем будет от +7 до +13 градусов, по юго-востоку – до +15 градусов.

В пятницу, 16 мая, ночью, утром, а также днем временами пройдут дожди. В отдельных районах днем прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 метров в секунду. Вероятен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +8 градусов, местами возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Днем будет от +8 до +15 градусов.

В субботу, 17 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Прогнозируется слабый туман. В ночные часы будет от +1 до +7 градусов, днем – от +9 до +16 градусов.

В воскресенье, 18 мая, ожидаются дожди, вероятны грозы. Ночью прогнозируется от +3 до +9 градусов. Днем температура воздуха составит от +10 до +17 градусов. Местами по югу Беларуси будет до +19 градусов.

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