The Atlantic: Как раскрыть потенциал подростка 12.05.2025, 16:49

Психологи советуют опираться на сильные стороны ребенка.

Когда подросток начинает «сдавать» в учебе, родителям сложно не паниковать. Часто первая реакция — лишить ребенка любимого занятия, чтобы «подстегнуть» к учебе. Но, как показывает опыт и исследования, такой подход может только усугубить проблему, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Вместо этого психологи советуют опираться на сильные стороны ребенка — так называемые «островки компетентности». Этот термин ввел психолог Роберт Брукс, подчеркнув, что у каждого ребенка есть уникальные способности, которые нужно поддерживать. Именно они могут стать основой для роста и преодоления трудностей. Вот пять способов, как родителям это сделать:

1. Найдите «островок компетентности»

Задайте ребенку вопрос: «В чем ты чувствуешь себя уверенно?». Это может быть спорт, творчество, общение.

2. Укажите на сильные стороны

Дети часто не осознают своих талантов. Помогите им увидеть ценность того, что они делают хорошо. Простая фраза вроде «Ты умеешь находить общий язык с другими» может стать решающей.

3. Развивайте таланты.

Помогите ребенку углубиться в свое увлечение — кружок, хобби или проект. Главное — поддержка, а не давление.

4. Используйте сильные стороны для преодоления слабостей.

Связь между уверенностью в одной сфере и успехом в другой доказана на практике. Например, талант к устной речи поможет справиться с письмом, если начать с диктовки.

5. Детям необходима поддержка

Семейные нарративы формируют самооценку. Вместо фокусирования на проблемах, подмечайте и озвучивайте успехи, даже небольшие. Это разовьет позитивный образ мышления у ребенка.

Опираясь на то, в чем ребенок уже успешен, мы способствуем его развитию и одновременно создаем в семье более спокойную атмосферу. Уверенность рождается там, где замечают и признают сильные стороны — как у детей, так и у родителей.

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