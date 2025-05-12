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Трамп готов вместе с Европой надавить на Россию

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  • 12.05.2025, 16:54
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Трамп готов вместе с Европой надавить на Россию
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США готов вводить новые санкции.

Дональд Трамп в последние недели более активно координировал свои действия по достижению мирной договоренности в Украине с европейскими странами, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Если Владимир Путин будет и дальше тянуть с переговорами, западные страны могут совместно принять меры по оказанию дополнительного давления на Россию.

Несмотря на бόльшую согласованность действий, в своих публичных высказываниях Трамп не демонстрирует столь же жесткой позиции, как представители европейских государств. В субботу лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши посетили Киев, продемонстрировав поддержку Владимиру Зеленскому, и фактически предъявили Путину ультиматум, заявив, что в понедельник начнется подготовка новых санкций, если Россия не прекратит атаковать Украину. Трамп одобрил их заявление и в частных беседах дал понять, что будет действовать вместе с ними, даже если придется вводить дополнительные санкции, сказал Bloomberg знакомый с вопросом европейский чиновник.

Европейские лидеры требуют, чтобы Россия с понедельника соблюдала режим прекращения огня; в случае продолжения атак ее ждет решительный ответ со стороны Европы и США, сказал агентству в воскресенье еще один высокопоставленный европейский чиновник. США полностью поддерживают эту позицию, добавил он.

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