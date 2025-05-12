Под Минском лося заметили прямо возле дороги
- 12.05.2025, 17:01
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Видеофакт.
Совсем недалеко от Минска читатель Onliner заснял лося, вышедшего прямо к дороге. Перебегать дорогу животное, правда, не решилось.
Ситуация произошла на трассе М1 возле кафе «Дедова корчма» (по направлению к Фаниполю). Это примерно в 10 километрах от столицы.
В последнее время сохатых часто можно заметить около дорог. На Витебщине, к примеру, животное подошло очень близко к автомобилю ГАИ. А возле трассы М6 два лося никак не могли вернуться в лес — мешало ограждение. Сколько таких встреч остались не снятыми на камеру?