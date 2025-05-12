Под Минском лося заметили прямо возле дороги 12.05.2025, 17:01

1,306

Видеофакт.

Совсем недалеко от Минска читатель Onliner заснял лося, вышедшего прямо к дороге. Перебегать дорогу животное, правда, не решилось.

Ситуация произошла на трассе М1 возле кафе «Дедова корчма» (по направлению к Фаниполю). Это примерно в 10 километрах от столицы.

В последнее время сохатых часто можно заметить около дорог. На Витебщине, к примеру, животное подошло очень близко к автомобилю ГАИ. А возле трассы М6 два лося никак не могли вернуться в лес — мешало ограждение. Сколько таких встреч остались не снятыми на камеру?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com