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Под Минском лося заметили прямо возле дороги

  • 12.05.2025, 17:01
  • 1,306
Под Минском лося заметили прямо возле дороги

Видеофакт.

Совсем недалеко от Минска читатель Onliner заснял лося, вышедшего прямо к дороге. Перебегать дорогу животное, правда, не решилось.

Ситуация произошла на трассе М1 возле кафе «Дедова корчма» (по направлению к Фаниполю). Это примерно в 10 километрах от столицы.

В последнее время сохатых часто можно заметить около дорог. На Витебщине, к примеру, животное подошло очень близко к автомобилю ГАИ. А возле трассы М6 два лося никак не могли вернуться в лес — мешало ограждение. Сколько таких встреч остались не снятыми на камеру?

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