В Беларуси введут налог на бездетность? 13 12.05.2025, 17:10

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Ответили в Минтруда.

Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова ответила на вопрос Telegraf.news, планируют ли ввести налог на бездетность в Беларуси, как это было в СССР.

«Это вопрос щепетильный. Наверно стоит ответить откровенно и прямо — таких планов у государства нет. Мы ищем другие более гибкие рычаги, стимулы для повышения рождаемости. Это финансовые стимулы, которые помогут вовремя вступить в брак и соответственно создавать крепкие семьи и рожать в них деток», — отметила замминистра.

По ее словам, государство беспокоит отложенное время вступления в брак и более поздняя первая беременность и последующие.

«Если мы ранее совмещали и рождение первого ребенка, и учебу в университете, и последующую занятость, то сейчас в тренде у молодежи — обучение и карьера», — сказала Бердникова.

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