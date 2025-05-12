В Беларуси введут налог на бездетность?13
- 12.05.2025, 17:10
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Ответили в Минтруда.
Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова ответила на вопрос Telegraf.news, планируют ли ввести налог на бездетность в Беларуси, как это было в СССР.
«Это вопрос щепетильный. Наверно стоит ответить откровенно и прямо — таких планов у государства нет. Мы ищем другие более гибкие рычаги, стимулы для повышения рождаемости. Это финансовые стимулы, которые помогут вовремя вступить в брак и соответственно создавать крепкие семьи и рожать в них деток», — отметила замминистра.
По ее словам, государство беспокоит отложенное время вступления в брак и более поздняя первая беременность и последующие.
«Если мы ранее совмещали и рождение первого ребенка, и учебу в университете, и последующую занятость, то сейчас в тренде у молодежи — обучение и карьера», — сказала Бердникова.