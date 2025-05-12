Белоруска попыталась вывезти из Польши почти 300 серебряных монет 1 12.05.2025, 17:19

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Их обнаружили таможенники при осмотре авто.

62-летняя гражданка Беларуси попалась на попытке незаконного перемещения 296 серебряных монет через границу. Нарушение выявили сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска «Брест», когда женщина возвращалась из Польши.

Пассажирка автомобиля Volkswagen выбрала для пересечения границы зеленый коридор, заявив, что везет лишь бывшие в употреблении личные вещи и продукты питания. Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили пластиковые контейнеры и заводскую автомобильную сумку, в которых находились монеты разных стран, номиналов и годов выпуска.

Все изделия были направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию. По заключению специалистов 79 из 296 монет признаны культурными ценностями, так как датированы более чем столетней давностью. Общая оценочная стоимость изъятых монет — около 36 тысяч рублей.

В отношении белоруски начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Санкции статьи предусматривают штраф до 30 базовых величин, а также возможную конфискацию как самих монет, так и автомобиля, использованного для их перевозки.

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