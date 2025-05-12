Белоруска попыталась вывезти из Польши почти 300 серебряных монет

Белоруска попыталась вывезти из Польши почти 300 серебряных монет1
- 12.05.2025, 17:19
- 1,382
Их обнаружили таможенники при осмотре авто.
62-летняя гражданка Беларуси попалась на попытке незаконного перемещения 296 серебряных монет через границу. Нарушение выявили сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска «Брест», когда женщина возвращалась из Польши.
Пассажирка автомобиля Volkswagen выбрала для пересечения границы зеленый коридор, заявив, что везет лишь бывшие в употреблении личные вещи и продукты питания. Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили пластиковые контейнеры и заводскую автомобильную сумку, в которых находились монеты разных стран, номиналов и годов выпуска.
Все изделия были направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию. По заключению специалистов 79 из 296 монет признаны культурными ценностями, так как датированы более чем столетней давностью. Общая оценочная стоимость изъятых монет — около 36 тысяч рублей.
В отношении белоруски начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Санкции статьи предусматривают штраф до 30 базовых величин, а также возможную конфискацию как самих монет, так и автомобиля, использованного для их перевозки.