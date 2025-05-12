Андрей Горват написал книгу о Наровлянской усадьбе 12.05.2025, 17:31

Андрей Горват

Она называется «ДОМ».

Андрей Горват написал новую книгу, сообщает «Еврорадио».

Она называется «ДОМ» и посвящена наровлянскому дворцу, восстановлению которого писатель посвятил много сил и времени:

«Эта книга о Наровлянской усадьбе — старом доме на берегу Припяти, наполненном любовью, фортепианной музыкой и семейными секретами. Это литературное исследование, в котором биография дворца переплетается с моей личной историей. Также это рассказ о людях, которые называли усадьбу своим домом, и о эпохах, что проносились за его окнами».

Наровлянский дворец Горваттов писатель вместе с единомышленниками начал восстанавливать еще несколько лет назад. После 2020 года Горватт по политическим причинам был вынужден покинуть Беларусь, однако работы по восстановлению усадьбы в Наровле продолжаются до сих пор.

Почитать отрывки из книги и приобрести ее можно на сайте dadomu.com.

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