Депутат Бундестага: Россия может напасть на НАТО уже через 2-3 года 1 12.05.2025, 17:37

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Путин может не ждать.

Депутат Бундестага от правящей партии ХДС Норберт Реттген считает, что европейские государства НАТО должны ускорить усиление своей обороноспособности, поскольку Россия может осуществить нападение раньше, чем сейчас звучит в официальных заявлениях.

Слова Реттгена приводит n-tv.

Немецкий депутат считает, что российский лидер Владимир Путин может не ждать «четыре или пять лет», чтобы осуществить атаку. Реттген предупредил, что кремлевский лидер может решить действовать раньше, возможно, уже через два-три года.

По словам политика, Путин может воспользоваться тем, что к тому времени европейцы еще не достигнут своих военных целей, и что пока президентом США будет оставаться Дональд Трамп, ситуация в отношении американского правительства будет оставаться неопределенной.

«Мы находимся под большим давлением времени и имеем настоятельную необходимость улучшить нашу обороноспособность. Ведь ситуация может ухудшиться и стать более опасной, чем это предполагается в официальных заявлениях», – предупредил Реттген на немецко-американской конференции.

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