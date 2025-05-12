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В Березинском заповеднике автобус из Санкт-Петербурга сбил медвежонка

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  • 12.05.2025, 17:40
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В Березинском заповеднике автобус из Санкт-Петербурга сбил медвежонка

Это животное из Красной книги.

В ночь на 12 мая на трассе М3 (Минск — Витебск), на территории Березинского биосферного заповедника, автобус сбил медвежонка. Бурый медведь — редкое охраняемое животное, занесенное в Красную книгу Беларуси.

О произошедшем телеграм-каналу «Дзікая прырода побач» рассказал зоолог Виталий Кощеев, ставший очевидцем ДТП. По его словам, он ехал со скоростью 65 км/ч, когда его обогнал автобус из Санкт-Петербурга.

— Автобус ехал со скоростью около 75—80 км/ч. Он отъехал от меня метров на сто, и я смотрю — посреди дороги лежит медведь, — утверждает очевидец. — Автобус остановился, вышли оба водителя и пассажиры. Это очень оживленная трасса, следом ехали фуры. Я оттянул медведя на обочину, чтобы его не давили другие машины. Затем связался с сотрудниками заповедника, вызвал ГАИ. Мне жаль и водителя, и медвежонка. Но ночью, особенно через заповедник, следует ехать осторожнее.

По словам Виталия Кощеева, на этом участке трассы установлен знак «Дикие животные».

Ранее появлялась информация о годовалом медвежонке, которого видели недалеко от Бегомля. Это в 15 км от места ДТП.

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