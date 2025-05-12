Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии по футболу 1 12.05.2025, 17:41

Он будет возглавлять команду до чемпионата мира 2026 года.

Итальянский тренер Карло Анчелотти занял должность главного тренера сборной Бразилии, сообщает пресс‑служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Анчелотти будет возглавлять бразильскую команду до чемпионата мира 2026 года.

— Привлечение Анчелотти к руководству сборной Бразилии — это не просто стратегический шаг. Это заявление всему миру о том, что мы полны решимости вернуть себе высшую ступень пьедестала почета. Он — величайший тренер в истории, и теперь он возглавит величайшую команду на планете. Вместе мы напишем новые славные главы для бразильского футбола, — сказал президент CBF Эдналдо Родригес.

Анчелотти 65 лет, он возглавляет «Реал» с 2021 года, также он работал в мадридском клубе в 2013–2015 годах. Под руководством итальянского специалиста «Реал» дважды стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, трехкратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Также Анчелотти приводил к чемпионству в национальных первенствах «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Баварию».

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