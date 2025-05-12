Трамп сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ в Стамбуле
- 12.05.2025, 17:47
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Президент США «настаивал, чтобы встреча состоялась».
Президент США Дональд Трамп сказал, что встреча между представителями страны-агрессора РФ и Украины в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле является «очень важной», и добавил, что надеется на положительные результаты мероприятия, пишет New Voice.
С таким заявлением президент Трамп выступил 12 мая на пресс-конференции в Белом доме перед своим визитом на Ближний Восток.
«Я очень настаивал, чтобы встреча состоялась. Думаю, что из этой встречи могут получиться хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие — это кровавая баня», — сказал глава американского государства.
Кроме того, Трамп заявил, что его официальный визит на Ближний Восток на этой неделе «будет историческим».