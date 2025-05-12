закрыть
12 мая 2025, понедельник, 18:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ в Стамбуле

  • 12.05.2025, 17:47
  • 1,220
Трамп сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ в Стамбуле

Президент США «настаивал, чтобы встреча состоялась».

Президент США Дональд Трамп сказал, что встреча между представителями страны-агрессора РФ и Украины в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле является «очень важной», и добавил, что надеется на положительные результаты мероприятия, пишет New Voice.

С таким заявлением президент Трамп выступил 12 мая на пресс-конференции в Белом доме перед своим визитом на Ближний Восток.

«Я очень настаивал, чтобы встреча состоялась. Думаю, что из этой встречи могут получиться хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие — это кровавая баня», — сказал глава американского государства.

Кроме того, Трамп заявил, что его официальный визит на Ближний Восток на этой неделе «будет историческим».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров