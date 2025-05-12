На улице холодно, начнут ли отключать в Минске в четверг горячую воду? 1 12.05.2025, 17:54

Минчане бьют тревогу.

Почти в середине месяца дневная температура едва достигает 15 градусов, а синоптики нагнетают: «идут заморозки, объявлено штормовое предупреждение». А тут еще и отключение горячей воды на носу. С 15 мая должны начать её отключать, напоминает Onliner.by.

«Я живу в доме на Каролинской, 8. Наш адрес в списке на отключение горячей воды с 15 мая. А погода сами видите какая, по прогнозу в ближайшие дни будет 12—14 градусов тепла днём. У меня двое маленьких детей (пять лет и семь месяцев). У нас есть проточный нагреватель, но из-за того, что проводка старая, пробки то и дело выбивает, на максимум его не включишь. То есть мне придётся греть кастрюли или мыть детей чуть тёплой водой из нагревателя. Одно дело, когда лето, жара. Другое — когда холодно не только на улице, но и дома. Может, коммунальным организациям стоило бы пересмотреть график и отложить отключение горячей воды», — размышляет минчанка Екатерина.

Отложить с отключением горячей воды было бы очень кстати. Но, например, на сайте «Минскэнерго» висят старые (и совсем не радостные) графики. Однако надежда есть. Вот что рассказали на предприятии:

— Сейчас включено отопление для первой категории: больницы, детские сады, школы. И пока у них будет отопление, мы вам не отключим воду. Если вдруг город отключит у них отопление, то и мы можем сразу отключить горячую воду. Это решает город.

Значит, следим за сообщениями Мингорисполкома и надеемся, что по крайней мере до конца недели «вентиль» не перекроют.

Позже в своем телеграм-канале «Минскэнерго» так прокомментировало ситуацию: «В связи с принятым 8 мая решением Мингорисполкома о включении систем отопления на объектах социальной сферы столицы ранее запланированное на май отключение горячего водоснабжения для проведения испытаний и ремонта тепловых сетей будет перенесено.

Это мера предпринимается, в первую очередь, для обеспечения комфорта всех жителей Минска. Мы понимаем, как важно сохранить уют в ваших домах, особенно в таких несвойственных для середины мая погодных условиях.

Новые сроки отключений будут объявлены после принятия решения Мингорисполкомом о завершении отопительного сезона для потребителей социальной сферы».

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