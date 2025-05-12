Караев вымаливал деньги у бизнесменов для российской поп-певицы
- 12.05.2025, 18:02
Бесплатно петь на 9 мая Полина Гагарина не захотела.
На 9 мая в Гродно местные власти организовали концерт российской певицы Полины Гагариной. Но среди похвальных отзывов, как отметила даже официальная газета облисполкома «Гродненская правда», «нашлись и те, кто, как обычно, захотел уколоть своим язвительным комментарием организаторов», спросив, откуда деньги на такую роскошь. В результате недавно назначенный председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев был вынужден оправдываться.
«Мы видели комментарии под роликами с концерта Полины Гагариной. Было много положительных отзывов. Некоторые язвительно спрашивали, сколько из областного бюджета ушло денег.
Отвечаю — нисколько. Средства на оплату концерта поступили от порядочных спонсоров из частного бизнеса. Надо это понимать, что у налогоплательщиков мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли.
Некоторые думали, что она пела бесплатно. Бесплатно никто не поет, сразу говорю. Но нужно понимать, что руководство области и города из бюджета на это денег не тратит», — сказал Юрий Караев.