Многоходовка в пустыне 12.05.2025, 18:03

Саудовская Аравия меняет стратегию нефтяной политики.

На фоне снижения цен на нефть до $61 за баррель Brent и $58 за WTI, Саудовская Аравия неожиданно поддержала решение ОПЕК+ увеличить добычу в июне еще на 411 000 баррелей в сутки. Это шаг окончательно подтверждает: королевство меняет стратегию с жесткого регулирования рынка на максимизацию долгосрочных доходов, пишет бывший сотрудник Министерства энергетики США Грег Придди для издания The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Это отказ от иллюзии контроля над рынком», — объясняет аналитик. Вместо того, чтобы держать цены на высоком уровне при помощи ограничений, Саудовская Аравия теперь делает ставку на увеличение объемов экспорта, даже если это временно снижает цену.

Это существенное изменение — еще в июне 2023 года министр нефти Абдулазиз бин Салман предлагал «пряник» — одностороннее сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, чтобы поднять цены. Сейчас же о подобных инициативах речи больше не идет.

Ранее Саудовская Аравия пыталась «проучить» нарушителей внутри ОПЕК+ — таких как Казахстан и Ирак, превышавших квоты. Однако дискуссии о «наказании» сошли на нет. Причина — общее осознание: рост спроса не оправдывает ожиданий.

«Последним гвоздем в крышку теории высокого спроса стали данные по продажам электромобилей в Китае в 2024 году», — отмечает источник, знакомый с процессом этих переговорам. Китай — ключевой рынок, и если его потребление стабилизируется, рассчитывать на рост мирового спроса на нефть свыше 1 млн баррелей в сутки становится проблематично.

В таких условиях Саудовская Аравия делает ставку на объемы, а не на цену. «Если равновесная цена нефти — $65–70, то что выгоднее: продавать 8 млн баррелей в день или 10?» — риторически задает вопрос эксперт.

Новое поведение Эр-Рияда — это не капитуляция, а признание реалий. Королевство нацелено не на краткосрочный подъем цен, а на устойчивое увеличение доходов. Это — многоходовка в пустыне.

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