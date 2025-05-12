Американский рынок открылся резким ростом 12.05.2025, 18:07

Инвесторы позитивно отреагировали на переговоры делегаций США и Китая в Женеве.

Основные торги в США 12 мая начались с резкого роста ключевых американских индексов. Инвесторы позитивно отреагировали на соглашение США и Китая о взаимном снижении пошлин. На китайские товары в США они уменьшатся с 145 до 30%, а на американские в Китае — с 125 до 10%.

В 16:30 по Минску индексы показывали следующую динамику:

индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,83%, до 5820,16 пункта;

технологический NASDAQ Composite подскочил на 3,95%, до 18 637,36 пункта;

Dow Jones Industrial Average вырос 2,48%, до 42 272,29 пункта.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что после того, как Китай и США снизят взаимные пошлины, стороны «создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com