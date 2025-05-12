Американский рынок открылся резким ростом
- 12.05.2025, 18:07
Инвесторы позитивно отреагировали на переговоры делегаций США и Китая в Женеве.
Основные торги в США 12 мая начались с резкого роста ключевых американских индексов. Инвесторы позитивно отреагировали на соглашение США и Китая о взаимном снижении пошлин. На китайские товары в США они уменьшатся с 145 до 30%, а на американские в Китае — с 125 до 10%.
В 16:30 по Минску индексы показывали следующую динамику:
индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,83%, до 5820,16 пункта;
технологический NASDAQ Composite подскочил на 3,95%, до 18 637,36 пункта;
Dow Jones Industrial Average вырос 2,48%, до 42 272,29 пункта.
В совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что после того, как Китай и США снизят взаимные пошлины, стороны «создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений».