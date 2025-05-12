В Греции сообщили о плане на 10 лет раньше погасить €31,6 млрд долга 12.05.2025, 18:08

Афины не намерены перекладывать бремя на следующие поколения.

Афины собираются к 2031 году полностью выплатить первый из трех кредитных траншей, выделенных Греции странами Евросоюза и Международным валютным фондом (МВФ) в разгар европейского долгого кризиса в 2010-2015 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра национальной экономики и финансов Кириакос Пьерракакис.

«Первым важным шагом станет досрочное погашение — на 10 лет раньше 2041 года — €31,6 млрд, которые осталось вернуть от первого соглашения о займах с международными кредиторами», — сказал министр. По его словам, это вполне соответствует установленному правительством графику.

«Мы не намерены перекладывать это бремя на следующие поколения», — подчеркнул Пьерракакис.

Часть долга страна сумела вернуть в предыдущие годы. Это стало возможным в том числе благодаря новой фискальной политике и борьбе с уклонением от уплаты налогов, проводимой правительством, отмечает греческий телеканал ERT-News.

В 2010 году Греция оказалась в центре европейского долгового кризиса, который также затронул Италию, Испанию, Португалию и Ирландию. Это создало риск распада еврозоны.

Для спасения греческой экономики Евросоюз и Международный валютный фонд выделили Афинам с 2010 по 2015 годы в общей сложности €280 млрд. Финансовая помощь осуществлялась в рамках трех кредитных соглашений. Власти Греции в свою очередь взяли обязательство провести реформы и соблюдать режим жесткой экономии, что неоднократно приводило к гражданским протестам в стране.

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