В Греции сообщили о плане на 10 лет раньше погасить €31,6 млрд долга
- 12.05.2025, 18:08
Афины не намерены перекладывать бремя на следующие поколения.
Афины собираются к 2031 году полностью выплатить первый из трех кредитных траншей, выделенных Греции странами Евросоюза и Международным валютным фондом (МВФ) в разгар европейского долгого кризиса в 2010-2015 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра национальной экономики и финансов Кириакос Пьерракакис.
«Первым важным шагом станет досрочное погашение — на 10 лет раньше 2041 года — €31,6 млрд, которые осталось вернуть от первого соглашения о займах с международными кредиторами», — сказал министр. По его словам, это вполне соответствует установленному правительством графику.
«Мы не намерены перекладывать это бремя на следующие поколения», — подчеркнул Пьерракакис.
Часть долга страна сумела вернуть в предыдущие годы. Это стало возможным в том числе благодаря новой фискальной политике и борьбе с уклонением от уплаты налогов, проводимой правительством, отмечает греческий телеканал ERT-News.
В 2010 году Греция оказалась в центре европейского долгового кризиса, который также затронул Италию, Испанию, Португалию и Ирландию. Это создало риск распада еврозоны.
Для спасения греческой экономики Евросоюз и Международный валютный фонд выделили Афинам с 2010 по 2015 годы в общей сложности €280 млрд. Финансовая помощь осуществлялась в рамках трех кредитных соглашений. Власти Греции в свою очередь взяли обязательство провести реформы и соблюдать режим жесткой экономии, что неоднократно приводило к гражданским протестам в стране.