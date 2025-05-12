«Дети боятся ходить в школу» 12.05.2025, 18:12

В Лиде завелось большое семейство лис в черте города.

В инстаграме набирает популярность ролик, на котором прохожие запечатлели лису с несколькими лисятами. Это было бы мило, если забыть о том, что лисы являются одними из самых частых переносчиков бешенства среди диких животных.

Тот самый ролик опубликовал канал «Лида Новости». Автор видео поясняет, что, по рассказам местных жителей, всего лисят семь, хоть ей и удалось запечатлеть на телефон только четырех. Сама мама-лиса выглядит истощенной, поскольку «ей трудно кормить такое потомство в городских условиях».

— Наши дети уже боятся иди в школу одни. Хотелось бы, чтобы компетентные службы без вреда вывезли лису с лисятами в лес, — добавляет автор.

Сайт государственной инспекции охраны животного и растительного мира напоминает, что при обнаружении в населенном пункте диких животных, представляющих опасность для человека, стоит не рисковать здоровьем или жизнью ради красивых кадров в социальных сетях, а сообщить подробную информацию в дежурную службу районного отдела МЧС или в оперативно-дежурную службу милиции. Надеемся, что меры по поводу лисьей семьи из Лиды уже приняты.

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