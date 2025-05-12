закрыть
12 мая 2025, понедельник, 20:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском хотят построить «престижную» деревню

5
  • 12.05.2025, 18:53
  • 3,602
Под Минском хотят построить «престижную» деревню

Под застройку отдадут сельхозполя.

Возле МКАД-2 планируют возвести поселок с коттеджами и таунхаусами. Он будет располагаться недалеко от деревни Марьяливо, в 10 км от Минска, пишет Realt.

Под застройку могут отвести около 8 га бывших сельскохозяйственных угодий.

С трех сторон поселок будет граничить с пахотными землями, по соседству с южной стороны – усадебная застройка.

В планах возвести 33 одноквартирных жилых дома и 5 танхаусов на 32 квартиры. Также там появится необходимая инженерно-транспортная инфраструктура.

Площадь каждого коттеджа составит около 200 м2, квартиры в таунхаусах – примерно по 140 м2.

Отдельно стоящие дома будут иметь собственные приусадебные участки по 10–11 соток, возле таунхаусов предусмотрены лишь небольшие индивидуальные зеленые зоны. Также на территории квартала появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки.

О том, кому будет предложено жилье в престижной деревне под Минском, пока не говорится.

Проект вынесут на общественное обсуждение. С 14 по 28 мая будут принимать замечания и предложения. Ознакомиться с архитектурно-планировочной концепцией застройки в электронном виде можно на сайте Минского райисполкома.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров