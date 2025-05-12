Под Минском хотят построить «престижную» деревню

Под Минском хотят построить «престижную» деревню5
- 12.05.2025, 18:53
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Под застройку отдадут сельхозполя.
Возле МКАД-2 планируют возвести поселок с коттеджами и таунхаусами. Он будет располагаться недалеко от деревни Марьяливо, в 10 км от Минска, пишет Realt.
Под застройку могут отвести около 8 га бывших сельскохозяйственных угодий.
С трех сторон поселок будет граничить с пахотными землями, по соседству с южной стороны – усадебная застройка.
В планах возвести 33 одноквартирных жилых дома и 5 танхаусов на 32 квартиры. Также там появится необходимая инженерно-транспортная инфраструктура.
Площадь каждого коттеджа составит около 200 м2, квартиры в таунхаусах – примерно по 140 м2.
Отдельно стоящие дома будут иметь собственные приусадебные участки по 10–11 соток, возле таунхаусов предусмотрены лишь небольшие индивидуальные зеленые зоны. Также на территории квартала появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки.
О том, кому будет предложено жилье в престижной деревне под Минском, пока не говорится.
Проект вынесут на общественное обсуждение. С 14 по 28 мая будут принимать замечания и предложения. Ознакомиться с архитектурно-планировочной концепцией застройки в электронном виде можно на сайте Минского райисполкома.