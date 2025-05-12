Зеленский поддержал участие Трампа в переговорах с Путиным в Турции

Зеленский поддержал участие Трампа в переговорах с Путиным в Турции3
- 12.05.2025, 19:28
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Президент Украины также подтвердил поездку в Турцию 15 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа отправиться в Турцию 15 мая, где планируются переговоры между лидерами Украины и России.
Зеленский заявил, что поддержал инициативу Трампа о введении немедленного и безоговорочного режима прекращения огня. По его словам, длительная пауза в боевых действиях может создать предпосылки для возобновления дипломатического диалога. «Мы заинтересованы в этом и готовы обеспечить тишину с нашей стороны», - отметил глава государства.
Также он выразил согласие на прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что готов лично прибыть в Турцию для участия в переговорах, надеясь, что российская сторона не проигнорирует встречу.
«Мы в Украине хотели бы видеть Дональда Трампа среди участников этого разговора. Это важный шаг, который может повлиять на ситуацию. Президент Эрдоган действительно способен организовать переговоры на самом высоком уровне. Благодарен каждому, кто способствует этому процессу», - добавил Зеленский.