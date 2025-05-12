Стало известно, когда откроют Красный костел в Минске 12.05.2025, 20:04

Верующим придется подождать.

Издание Katolik.life узнало подробности реконструкции Красного костела в Минске и выяснило, что во время прошлой, когда храм не закрывали, в нем уже меняли все инженерные сети и коммуникации. Но все равно по самым оптимистичным сценариям ждать открытия придется как минимум полтора года.

Прошло два месяца с того времени, как официально было заявлено о скором начале строительных работ в закрытом уже более двух с половиной лет Красном костеле (святого Симона и святой Елены) в Минске. Некоторые СМИ даже сообщали, что ремонт начнется в марте. Но до сих пор ситуация никак не изменилась — в храме по-прежнему не ведутся никакие работы.

Настоятель прихода в последние недели во время воскресных объявлений не затрагивал эту тему и ничего не сообщал о каких-либо сдвигах.

Но Katolik.life нашел документацию, согласно которой в храме действительно пройдут масштабные работы. Они завершатся не ранее 2027 года. Только после этого можно ожидать открытия костела.

Директор госпредприятия «Минское наследие» заявлял 14 марта о том, что ремонтно-восстановительные работы в здании храма начнутся после вывоза приходом своего имущества.

В приходе приняли эти условия и забрали почти все вещи из костела (даже лавки, всю библиотеку и громоздкие исповедальни, некоторые пришлось ломать). Вывоз имущества завершился еще до конца марта.

Было заявлено, что новый комплекс ремонтно-восстановительных работ включает «замену и ремонт внутренних и внешних инженерных сетей». Хотя на сайте «Минскпромстроя», который в 2017-2019 годах по заказу «Минского наследия» проводил первую масштабную реконструкцию Красного костела (кстати, храм тогда не закрывали), указано, что на том этапе уже была проведена замена «всех инженерных сетей, внутренних и внешних коммуникаций».

Что конкретно собираются делать теперь, стало известно из документации объявленного тендера на выбор генподрядчика. Это уже второй тендер, срок которого заканчивается 15 мая, а первый был признан недействительным. Заявку в тот раз подала только одна организация — тот же самый «Минскпромстрой».

Обращает на себя внимание, что в госзакупке объект не называют костелом, а «зданиями № 13, № 15 по улице Советской» (сам храм и плебания, дом священника).

Проект предусматривает, в частности, ремонт крыши, установку стеклянного навеса, внешних инженерных сетей, оконных проёмов, противопожарных перегородок, покрытия пола, комплекс сантехнических и электромонтажных работ, мероприятия для создания безбарьерной среды, новое монолитное перекрытие.

Что касается электропроводки, то «проектом предусмотрена защита разъемными кожухами существующих кабельных линий». Также планируется ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации.

Из местного бюджета Минска на новую реконструкцию должно быть выделено почти 10 миллионов рублей. Срок работ — 20 месяцев. Они должны начаться в июне 2025 года и завершиться в декабре 2026 года, а сдача объекта в эксплуатацию запланирована на январь 2027 года.

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