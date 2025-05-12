закрыть
12 мая 2025, понедельник, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Эрдоган обсудили план потенциальной встречи с Путиным в Турции

4
  • 12.05.2025, 20:27
  • 2,304
Зеленский и Эрдоган обсудили план потенциальной встречи с Путиным в Турции

Встреча может состояться в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили будущие переговоры Украины и России.

Об этом сообщает издание Haberturk.

По его словам, они обсудили с Эрдоганом ключевые детали встречи Украины и России в Турции. Он поблагодарил за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.

Зеленский отметил, что сейчас важна необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был», - рассказал Зеленский.

По словам президента Турции, он поддерживает стремление к окончанию войны.

«Турция стала страной, чье посредничество востребовано. На этом этапе Россия-Украина-Америка и Европа согласны провести переговоры», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция — единственная страна, которая завоевала доверие всех сторон.

«Мы заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и что будем рады принять их у себя. Мы видим, что благодаря последним контактам открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что возможность, использованная на этот раз, не будет упущена», - рассказал Эрдоган.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров