Зеленский и Эрдоган обсудили план потенциальной встречи с Путиным в Турции

Зеленский и Эрдоган обсудили план потенциальной встречи с Путиным в Турции4
- 12.05.2025, 20:27
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Встреча может состояться в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили будущие переговоры Украины и России.
Об этом сообщает издание Haberturk.
По его словам, они обсудили с Эрдоганом ключевые детали встречи Украины и России в Турции. Он поблагодарил за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.
Зеленский отметил, что сейчас важна необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.
«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был», - рассказал Зеленский.
По словам президента Турции, он поддерживает стремление к окончанию войны.
«Турция стала страной, чье посредничество востребовано. На этом этапе Россия-Украина-Америка и Европа согласны провести переговоры», - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция — единственная страна, которая завоевала доверие всех сторон.
«Мы заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и что будем рады принять их у себя. Мы видим, что благодаря последним контактам открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что возможность, использованная на этот раз, не будет упущена», - рассказал Эрдоган.