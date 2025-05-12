Масштабный сбой электричества парализовал лондонское метро 12.05.2025, 21:21

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Что известно.

В Лондоне 12 мая произошел сбой в энергосистеме. Авария вызвала серьезные проблемы в столичном метрополитене: несколько линий были приостановлены, а станции вынуждены были закрыться.

Об этом сообщает SkyNews.

Как сообщила транспортная служба Transport for London (TfL), авария произошла в результате проблем на национальной электросети.

Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени, и сразу несколько главных станций лондонского метрополитена были закрыты.

Согласно данным TfL, в результате аварии по меньшей мере три ветки метро были полностью остановлены, еще на шести произошли значительные задержки или частично остановилась работа.

В транспортной службе добавили, что некоторые пассажиры могли кратковременно застрять в тоннелях во время сбоя.

Специалисты объяснили, что в центре Лондона произошел "технический сбой" на линии электропередачи, который вызвал проседание напряжения, что и стало причиной аварии. Сбой устранили в течение нескольких секунд, однако он вызвал кратковременное прекращение подачи тока и даже небольшой пожар, который удалось быстро потушить.

«Из-за кратковременного отключения питания несколько линий временно потеряли электроснабжение. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее полностью восстановить работу сети», - заявила главный операционный директор TfL Клэр Манн.

К 17:00 некоторые станции метро уже снова открыли. Зато фуникулер над Темзой оставался закрытым.

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