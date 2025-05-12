Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Париже 1 12.05.2025, 21:27

Белорусская теннисистка обыграла аргентинку Марию Лурдес Карл.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала грунтового турнира в Париже.

В первом круге она в двух сетах победила Марию Лурдес Карле — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 35 минут. Саснович превзошла Карле по эйсам (1 — 0), реализованным брейк-пойнтам (5/10 — 2/4), а также допустила меньше двойных ошибок (3 — 6).

Далее белоруска сыграет с победительницей поединка между француженкой Женни Лим (498 WTA) и чешкой Катериной Синяковой (62 WTA).

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