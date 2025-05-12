Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Париже

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Париже1
- 12.05.2025, 21:27
Белорусская теннисистка обыграла аргентинку Марию Лурдес Карл.
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала грунтового турнира в Париже.
В первом круге она в двух сетах победила Марию Лурдес Карле — 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 35 минут. Саснович превзошла Карле по эйсам (1 — 0), реализованным брейк-пойнтам (5/10 — 2/4), а также допустила меньше двойных ошибок (3 — 6).
Далее белоруска сыграет с победительницей поединка между француженкой Женни Лим (498 WTA) и чешкой Катериной Синяковой (62 WTA).