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Компания Google обновила логотип впервые за 10 лет

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  • 12.05.2025, 21:54
Компания Google обновила логотип впервые за 10 лет

Фотофакт.

Компания Google обновила свой логотип, сообщает 9to5Google.

В последний раз логотип компании менялся 1 сентября 2015 года — тогда Google перешла на современный шрифт Product Sans, а вместо маленькой белой буквы «G» на синем фоне появился цветной круглый значок, который мы видели в течение последних десяти лет.

Новое обновление касается именно этого знакомого значка. Теперь он состоит не из четырех четко разделенных цветных сегментов, а имеет плавные градиентные переходы. Этот подход перекликается с градиентом Gemini и режимом AI Mode в Google Search, где также используются похожие цветовые переходы.

Слева старый логотип, справа новый

В настоящее время новую иконку уже внедрили в приложении Google Search для iOS - она появилась после вчерашнего обновления. На Android и в веб-версии изменений пока не замечено.

Основной шестибуквенный логотип «Google» пока не изменился, и неизвестно, планируется ли обновление других логотипов продуктов компании. Однако, учитывая новую стилистику, не исключено, что подобные градиентные изменения могут впоследствии коснуться и таких знаковых логотипов, как Chrome или Maps.

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