Компания Google обновила логотип впервые за 10 лет

Компания Google обновила логотип впервые за 10 лет1
- 12.05.2025, 21:54
Фотофакт.
Компания Google обновила свой логотип, сообщает 9to5Google.
В последний раз логотип компании менялся 1 сентября 2015 года — тогда Google перешла на современный шрифт Product Sans, а вместо маленькой белой буквы «G» на синем фоне появился цветной круглый значок, который мы видели в течение последних десяти лет.
Новое обновление касается именно этого знакомого значка. Теперь он состоит не из четырех четко разделенных цветных сегментов, а имеет плавные градиентные переходы. Этот подход перекликается с градиентом Gemini и режимом AI Mode в Google Search, где также используются похожие цветовые переходы.
В настоящее время новую иконку уже внедрили в приложении Google Search для iOS - она появилась после вчерашнего обновления. На Android и в веб-версии изменений пока не замечено.
Основной шестибуквенный логотип «Google» пока не изменился, и неизвестно, планируется ли обновление других логотипов продуктов компании. Однако, учитывая новую стилистику, не исключено, что подобные градиентные изменения могут впоследствии коснуться и таких знаковых логотипов, как Chrome или Maps.