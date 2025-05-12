В ЕС предлагают создать агентство для борьбы с российской дезинформацией и ботами 6 12.05.2025, 22:02

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Евродепутат от Швеции Томас Тобе, представляющий Европейскую народную партию, предложил создать отдельное агентство ЕС для противодействия иностранной дезинформации в рамках борьбы с российским вмешательством в демократические процессы, в частности выборы. Об этом сообщает Euronews.

В своем докладе как докладчик новосозданного специального комитета Европарламента «Щит европейской демократии», Тобе призывает к созданию независимого органа для борьбы с иностранным манипулированием информацией и вмешательством (FIMI).

По его замыслу, такая структура должна функционировать в тесном сотрудничестве с соответствующим подразделением Европейской службы внешних дел, выступая в роли европейского информационного хаба, поддерживающего государства-члены и институции ЕС. Агентство должно стать центром передового опыта в сфере борьбы с FIMI и иметь способность оперативно реагировать на внешние угрозы.

Примером для будущего агентства могут стать французская структура Vignium, которая отслеживает цифровые вмешательства, и Шведское агентство психологической защиты.

Ожидается, что этот доклад ляжет в основу инициатив Еврокомиссии по «Щиту европейской демократии», окончательный отчет планируют обнародовать в следующем году.

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