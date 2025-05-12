закрыть
12 мая 2025, понедельник, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ЕС предлагают создать агентство для борьбы с российской дезинформацией и ботами

6
  • 12.05.2025, 22:02
В ЕС предлагают создать агентство для борьбы с российской дезинформацией и ботами

Подробности.

Евродепутат от Швеции Томас Тобе, представляющий Европейскую народную партию, предложил создать отдельное агентство ЕС для противодействия иностранной дезинформации в рамках борьбы с российским вмешательством в демократические процессы, в частности выборы. Об этом сообщает Euronews.

В своем докладе как докладчик новосозданного специального комитета Европарламента «Щит европейской демократии», Тобе призывает к созданию независимого органа для борьбы с иностранным манипулированием информацией и вмешательством (FIMI).

По его замыслу, такая структура должна функционировать в тесном сотрудничестве с соответствующим подразделением Европейской службы внешних дел, выступая в роли европейского информационного хаба, поддерживающего государства-члены и институции ЕС. Агентство должно стать центром передового опыта в сфере борьбы с FIMI и иметь способность оперативно реагировать на внешние угрозы.

Примером для будущего агентства могут стать французская структура Vignium, которая отслеживает цифровые вмешательства, и Шведское агентство психологической защиты.

Ожидается, что этот доклад ляжет в основу инициатив Еврокомиссии по «Щиту европейской демократии», окончательный отчет планируют обнародовать в следующем году.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров