В Мозыре жители занимают очередь к травмотологу с ночи 12.05.2025, 22:39

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Иллюстрационное фото

Нехватка медработников в стране очень высокая.

В Мозыре жители столкнулись с проблемой — попасть к травматологу в Мозырской городской поликлинике можно только заняв очередь с ночи. Об этом местная жительница рассказала в TikTok, передает «Зеркало».

«4.30, Мозырская городская поликлиника, я приехала занять очередь к травматологу, я седьмая [в очереди], да, вам не послышалось, я седьмая. Вот за мной пришла женщина — восьмая, и девятая. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники», — рассказала на видео местная жительница.

Пока женщина снимала ролик, очередь выросла до 11 человек. Женщина обратилась к Минздраву с просьбой выделить травматолога для поликлиники.

В комментариях под роликом люди возмущаются сложившейся ситуацией, а жители регионов жалуются, что у них в поликлиниках похожая ситуация:

«Так вам и надо, езжайте в Польшу и Германию, там наши травматологи и все остальные», — user6368688659835.

«нужно поднимать зарплату медикам, за копейки некто работать не будет. я считаю медсестре от 2000 и поехали по класности, тогда будут врачи работать», — Ruslan.

«В Могилеве тоже Чтоб взять талон надо проходить Тоже встречать рассвет и на анализы тожеочерель с 5 6 утра», — Валентина Шайт.

«Солигорск, стоматология та же история», — mari_arti331.

Напомним, как ранее узнало «Зеркало» всего в Беларуси по итогам 2024 года 47 717 врачей-специалистов (это на 0,46% больше, чем годом ранее), и 111 153 средних медицинских работников (-0,94% за год). Из общего числа медицинских работников 11 628 (7,3%) — это молодые специалисты.

Но при этом много медработников-пенсионеров. Врачей пенсионного возраста — 18,0% (8588 врачей-специалистов), средних медицинских работников — 14,5% (16 084 человека).

Нехватка медработников тоже высокая.

По данным Минздрава на конец 2024 года, вакансий столько:

врачи-специалисты — 4069 (-9,3% за год);

санитарки — 2702 (+42%);

средние медицинские работники — 3943 (-2,6%);

«прочий персонал» — 4069 (+18%).

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