закрыть
12 мая 2025, понедельник, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мозыре жители занимают очередь к травмотологу с ночи

  • 12.05.2025, 22:39
  • 1,392
В Мозыре жители занимают очередь к травмотологу с ночи
Иллюстрационное фото

Нехватка медработников в стране очень высокая.

В Мозыре жители столкнулись с проблемой — попасть к травматологу в Мозырской городской поликлинике можно только заняв очередь с ночи. Об этом местная жительница рассказала в TikTok, передает «Зеркало».

«4.30, Мозырская городская поликлиника, я приехала занять очередь к травматологу, я седьмая [в очереди], да, вам не послышалось, я седьмая. Вот за мной пришла женщина — восьмая, и девятая. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники», — рассказала на видео местная жительница.

@user29202309692503

♬ original sound - Fleur De Lys

Пока женщина снимала ролик, очередь выросла до 11 человек. Женщина обратилась к Минздраву с просьбой выделить травматолога для поликлиники.

В комментариях под роликом люди возмущаются сложившейся ситуацией, а жители регионов жалуются, что у них в поликлиниках похожая ситуация:

«Так вам и надо, езжайте в Польшу и Германию, там наши травматологи и все остальные», — user6368688659835.

«нужно поднимать зарплату медикам, за копейки некто работать не будет. я считаю медсестре от 2000 и поехали по класности, тогда будут врачи работать», — Ruslan.

«В Могилеве тоже Чтоб взять талон надо проходить Тоже встречать рассвет и на анализы тожеочерель с 5 6 утра», — Валентина Шайт.

«Солигорск, стоматология та же история», — mari_arti331.

Напомним, как ранее узнало «Зеркало» всего в Беларуси по итогам 2024 года 47 717 врачей-специалистов (это на 0,46% больше, чем годом ранее), и 111 153 средних медицинских работников (-0,94% за год). Из общего числа медицинских работников 11 628 (7,3%) — это молодые специалисты.

Но при этом много медработников-пенсионеров. Врачей пенсионного возраста — 18,0% (8588 врачей-специалистов), средних медицинских работников — 14,5% (16 084 человека).

Нехватка медработников тоже высокая.

По данным Минздрава на конец 2024 года, вакансий столько:

врачи-специалисты — 4069 (-9,3% за год);

санитарки — 2702 (+42%);

средние медицинские работники — 3943 (-2,6%);

«прочий персонал» — 4069 (+18%).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров