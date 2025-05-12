Тайвань объявил о финансовой поддержке разминирования в Украине 12.05.2025, 22:37

Остров присоединился к коалиции Литвы и Исландии.

Тайвань объявил о своем присоединении к международной инициативе по разминированию украинских территорий, которая действует под координацией Литвы и Исландии, и сообщил о финансовой помощи в объеме 2 миллионов долларов США.

Как информирует Министерство обороны Литвы, в Вильнюсе состоялась встреча с представителями Тайваня, во время которой обсуждалась поддержка Украины, в частности в сфере гуманитарного разминирования.

«Тайваньская сторона подтвердила намерение присоединиться к литовским усилиям в деле очистки украинских земель от взрывоопасных предметов и объявила о взносе в Коалиционный фонд в размере двух миллионов долларов», - говорится в заявлении.

Литовские чиновники подчеркнули, что участие Тайваня в коалиции является важным примером глобальной солидарности демократических стран, которые совместно работают над обеспечением безопасности и послевоенного восстановления Украины.

Обе стороны отметили, что проблема неразорвавшихся боеприпасов представляет существенную угрозу для мирного населения и тормозит развитие общин, пострадавших в результате боевых действий.

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