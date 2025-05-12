Зеленский провел Ставку
- 12.05.2025, 23:34
Что обсуждали.
В понедельник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили ракетную программу Украины и применение беспилотников. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.
«Ключевые вопросы – ракетная программа Украины и наши дроны, все типы дронов, которые нам нужны», – сказал Зеленский.
Он рассказал, что заслушал доклады по применению беспилотников, по точности и результатам поражения на фронте.
«Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство», – подчеркнул президент.
По его словам, Украина также работает над защитой инфраструктуры, чтобы были возможности «защищаться долгосрочно».
«И это системные решения, ответственность за реализацию – персональная», – акцентировал Зеленский.