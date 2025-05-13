Трамп заявил, что он «не дурак», чтобы отказываться от катарского люксового Boeing 747−8 13.05.2025, 5:09

По его словам, это «замечательный жест».

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не откажутся от люксового самолета Boeing 747−8, который стране планирует подарить королевская семья Катара, сообщает CNN.

По его словам, это «замечательный жест». Также он заявил, что сравнительно более новый самолет из Катара необходим для замены устаревшего Air Force One.

«Я это очень ценю. Я бы никогда не отказался от такого предложения. То есть, я мог бы быть дураком и сказать: „Нет, мы не хотим бесплатный, очень дорогой самолет“. Но я подумал, что это замечательный жест», — сказал Трамп.

Он также добавил, что после завершения президентства самолет «напрямую» передадут в его президентскую библиотеку.

«Я не буду им пользоваться», — отметил он.

В то же время американские СМИ отмечают, что как только самолет передадут в президентскую библиотеку Трампа перед самым окончанием его президентского срока, он сможет пользоваться им как частное лицо.

11 мая ABC News со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять от королевской семьи Катара роскошный реактивный самолет Boeing 747−8, который, возможно, станет самым ценным подарком, когда-либо сделанным США от иностранного правительства.

По словам источников ABC News, самолет планируют использовать как новый борт номер один (Air Force One) до завершения президентского срока Трампа, после чего его передадут фонду его библиотеки.

Ожидается, что о подарке будет объявлено на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар.

ABC news добавляет, что Трамп осмотрел самолет, когда он был припаркован в международном аэропорту Вест-Палм-Бич в феврале. Он имеет настолько роскошную конфигурацию, что его называют «летающим дворцом».

Также источники сообщили ABC News, что юристы Белого дома и Министерства юстиции подготовили анализ для министра обороны Пита Хэгсета, в котором пришли к выводу, что принятие самолета в подарок и последующая передача его библиотеке Трампа не нарушает законов.

Самолет, которому 13 лет, сначала передадут воздушным силам США для модификации, чтобы он отвечал военным требованиям воздушного судна для перевозки президента.

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