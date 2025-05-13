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Экс-командующий войск РФ в Украине Суровикин неожиданно нашелся

  • 13.05.2025, 7:55
  • 4,594
Экс-командующий войск РФ в Украине Суровикин неожиданно нашелся
Суровикин в Алжире

После мятежа Пригожина генерал внезапно исчез из медийного поля.

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ и генерал, который был командующим российских войск на войне в Украине, Сергей Суровикин нашелся: фото с ним выложили на странице посольства России в Алжире. До этого с июня 2023 года и так называемого «мятежа Пригожина» генерал внезапно исчез из медийного поля.

О местонахождении Суровикина сообщил российский Telegram-канал «Коммерсантъ» 12 мая.

Экс-командующего российских войск заметили в столице страны, когда он в окружении еще нескольких чиновников и военных шел возлагать цветы к могиле неизвестного советского солдата, расположенной в пределах военного кладбища Дели Ибрагим. Чиновники на фотографии несут венок цветов, обмотанный лентой с цветами российского флага, а на их одежде красуются георгиевские ленты.

Стоит заметить, что в заметке нет прямого упоминания о том, что на кадрах видно именно Сергея Суровикина. Указано лишь, что это «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире».

До этого «Коммерсантъ» в сентябре 2023 года писал, что Суровикин находится в Алжире вместе с представителями российского Минобороны, где его, вероятно, могут назначить на дипломатическую должность, связанную с «работой на восточном направлении».

Почему исчез Суровикин

8 октября 2022 года Сергей Суровикин по приказу Минобороны РФ получил должность командующего Объединенной группировки войск на войне в Украине. Именно при его руководстве российская армия начала массированно атаковать украинские энергетические объекты.

С именем Суровикина связывают сооружение на оккупированных территориях обширной сети траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, которые получили название «линии Суровикина».

Суровикин исчез из медийного поля после мятежа Пригожина в июне 2023 года, а в январе 2023 года президент России Владимир Путин уволил его с должности руководителя военных сил ВС РФ, назначив вместо него Валерия Герасимова.

В сентябре 2023 года российские СМИ писали, что российские власти удалили все упоминания о Суровикине.

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