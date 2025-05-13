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Путина действительно загнали в угол

  • Андрей Зубов
  • 13.05.2025, 8:14
  • 3,090
Путина действительно загнали в угол

Наступают решающие дни.

Такое чувство, что Путина действительно загнали в угол. Преследующий его всю жизнь образ крысы, зажатой в углу (он видел такое в юности), обретает реальность.

Безусловное прекращение военных действий в Украине на тридцать дней. Как не хочет идти на него русский диктатор, но ему не дают альтернативы.

Новые санкции, разрушительные для бюджета и финансовой системы России вводятся Европой с 20 мая, если Путин не отдаст приказ прекратить военные действия сегодня. Он отказался давать такой приказ и предложил 15 мая встречу с Украиной в Стамбуле, не уточняя, на каком уровне должна пройти встреча.

Скорее всего это должно было стать очередным забалтыванием ситуации на низком дипломатическом уровне. И тут президент Зеленский, подбадриваемый Трампом, объявляет, что сам приедет в Стамбул 15 мая и будет ждать там Путина. А только что о возможном приезде в Стамбул 15 объявил и Трамп. Теперь ограничиться Ушаковым или Лавровым - не получится.

Решится ли Путин на новый Стамбульский саммит? Зеленского с Трампом заболтать ему вряд ли удастся. Не приехать - разорвать дружеские отношения с США, установления которых ждали в России как манны небесной. Упрямство и несговорчивость Путина теперь, перед лицом новых общезападных санкций и новых поставок вооружения и финансовой помощи Украине, могут обернуться для России переломом не в ее пользу на поле боя и глубоким разочарованием армии и граждан. А это уже революционная ситуация.

Примирение с Западом или внутренняя смута на фоне военных неудач и обнищания народа - выбор остается за Путиным и его друзьями. Вряд ли на этот раз Запад даст ему щель, чтобы выскользнуть. Все настроены серьезно.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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