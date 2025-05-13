Бойцы РФ на юге несут катастрофические потери из-за собственного командования 13.05.2025, 8:22

Попытки закрепления на островах Днепра стали губительной авантюрой.

Военных 24-го мотострелкового полка российской армии, которые сейчас дислоцируются в Херсонской области, активно «минусует» собственное командование, а также налеты украинских FPV-дронов. Вооруженные силы Украины атакуют россиян при попытках закрепления на островах на Днепре, однако те снова и снова повторяют собственные ошибки.

О ситуации на Херсонском направлении рассказали партизаны движения «АТЕШ» в своем Telegram-канале.

Агенты движения находятся в составе указанного полка, собирая важную информацию. Они сообщили, что командование 24-го мотострелкового полка ВС РФ равнодушно относится к собственным военным, сознательно отправляя их на погибель. Из-за этого россияне имеют катастрофические потери в живой силе на юге.

«Эти жертвы не случайность, а прямой результат бездумных приказов некомпетентного командования, которое настойчиво требует занять позиции на островах, игнорируя реальные обстоятельства на фронте», — отметили партизаны.

По данным агентов, только в течение последних двух недель у россиян из-за этого по меньшей мере шестеро военных считаются пропавшими без вести.

Командование ВС РФ не только продолжает отдавать бессмысленные приказы, но и не заботится об эвакуации раненых, утверждают партизаны.

Хлопот российским военным в Херсонской области добавляют и украинские оборонцы. FPV-дроны и эффективные средства радиоэлектронной борьбы разрушают попытки ВС РФ закрепиться на островах, превращая их в «губительные авантюры».

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