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Инфляция вышла из-под контроля Лукашенко

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  • 13.05.2025, 8:27
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Инфляция вышла из-под контроля Лукашенко

Темп роста цен в Беларуси набирает обороты.

Темп роста цен в Беларуси набирает обороты, не желая укладываться в рамки, отведенные ему правительством. Беларуская инфляция в апреле опять оказалась выше ожиданий. Но волноваться не надо. Кажется, уже совсем скоро власти найдут виноватых. Им еще и за картошку придется ответить, пишет издание Plan B.

По данным Белстата, инфляция в апреле в годовом выражении составила 6,5 процентов. Хотя правительство ожидало, что она будет не больше пяти. Для этого в начале года министерство торговли установило ценам месячный график допустимого роста. За четыре месяца инфляция по сравнению с началом года должна была составить 2,7 процента.

По итогу цены выросли на 3,8 процента. На таком уровне министерство торговли прогнозировало инфляцию к октябрю. Но только за апрель цены выросли на 1%.

При этом продовольственная инфляция в апреле составила в годовом выражении 8,3 процента. То есть, быстрее всего цены росли там, где власти их больше всего любят регулировать. Правда, как раз в апреле начало действовать частичное смягчение ценового регулирование. И хотя оно было очень частичным, цены это сразу почувствовали.

По оценке экспертов BEROC, при благоприятном сценарии инфляция по итогам года может составить 7-9 процентов. Правда, сценарий может оказаться и не таким благоприятным.

Нестабильная стабильность

Потому что белорусские власти, похоже, однозначно выбрали своим приоритетом экономический рост. Даже если экономика будет расти в ущерб ценовой и всякой прочей стабильности.

«Нацбанк сместил фокус на кредитную поддержку экономики, а обеспечение ценовой стабильности становится вторичной задачей. Про-цикличная монетарная политика и усиление зависимости Нацбанка от исполнительной власти ослабляют институты стабилизации экономики, что повышает вероятность сильной макроэкономической волатильности при резком ухудшении внешних условий», — говорится в обзоре BEROC.

Рублевая денежная масса за первый квартал выросла н 6,1 процента, а разрыв между ставками кредитов и депозитов сократился до рекордных минимумов. В первом квартале он составлял чуть больше процента, хотя в 2023-2024 годах он в среднем составил больше четырех.

То есть, если раньше белорусский Нацбанк, при всех своих ограниченных возможностях, все-таки заботился о ценовой стабильности, то теперь о ней позаботиться некому. Потому что методы, которыми заботится о ценовой стабильности правительство, большим разнообразием и оригинальностью не отличаются. Главное – найти виноватых. Но с этим у правительства получается справляться.

А виноватые — имеются

Вот не успело министерство торговли заняться поиском причин картофельного кризиса, как виноватые сразу нашлись. В том, что картошки в стране не хватает, а цены на нее растут, опережая все прогнозы, виноваты фермеры вообще и отдельные фермерские хозяйства в частности.

«Неоднократно выявлялись и пресекались факты незаконного вывоза картофеля с территории республики большегрузными автомобилями», — говорится в сообщении ведомства по итогам проверки.

А белорусские власти ни в чем не виноваты. Белорусские власти все делали правильно. Картошки в Беларуси хватает. «Запасы в хранилищах также подтверждены выездами работников МАРТ». Правда, при этом «обращения граждан» все равно почему-то «указывают на существенные перебои в поставках картофеля в розничные объекты торговли».

Так же и с инфляцией. Белорусские власти сделали для победы над инфляцией все, что могли. А если инфляция при этом не соответствует их прогнозам, то виноват в этом, конечно, кто-то другой. Фермеры, которые злостно вывозят картошку и капусту, вместо того, чтобы заполнять ими государственные хранилища. Продавцы, которые продают по ценам, не соответствующим государственному целевому прогнозу. И покупатели, которые покупают лишнее.

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