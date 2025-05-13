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Трамп может принять участие во встрече России и Украины в Стамбуле

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  • 13.05.2025, 8:36
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Трамп может принять участие во встрече России и Украины в Стамбуле

Президент США заявил, что у него есть предчувствие.

Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник о том, что он может принять участие в переговорах России и Украины в Стамбуле, если его присутствие на этих переговорах будет полезным, сообщает «Радио Свобода».

В понедельник президент Трамп отправился в первую международную поездку своего второго президентства, в ходе которой он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. По словам президента, он подумывает о возможности посещения и Стамбула, где 15 мая должны пройти переговоры представителей России и Киева. «Я не знаю где я буду в тот момент, где-то на Ближнем Востоке, - сказал Дональд Трамп, - но я полечу туда, если я посчитаю, что это поможет».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем участии в этих переговорах и настоятельно предложил президенту России Владимиру Путину встретиться с ним в Стамбуле.

По словам президента Трампа, он ожидает что во встрече примут участие президенты России и Украины и что они согласятся на 30-дневное прекращение огня. «У меня есть предчувствие», - подчеркнул Дональд Трамп в ходе разговора с репортерами.

10 мая после переговоров в Киеве главы Великобритании, Германии, Франции, Польши и Украины потребовали от России согласия на 30-дневное перемирие и предупредили, что если она откажется прекратить огонь 12 мая, то они введут более жесткие санкции в отношении банковского и энергетического секторов российской экономики. Администрация Дональда Трампа публично не присоединилась к этому предупреждению. 11 мая на своей странице в социальной сети Truth Social Трамп написал о том, что эти переговоры, по меньшей мере, «позволят определить возможно ли заключение сделки и если это невозможно, то европейские лидеры и Соединенные Штаты будут знать, как обстоят дела и будут действовать должным образом».

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