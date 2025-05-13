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Forbes: У ВСУ появился удивительный «убийца» дронов

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  • 13.05.2025, 8:57
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Forbes: У ВСУ появился удивительный «убийца» дронов

Эксперт оценил британскую ПВО Raven для Украины.

Великобритания уже поставила Украине восемь систем ПВО Raven, еще пять находятся в пути. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, они сбивают российские беспилотники по меньшей мере с 2023 года, но только недавно были показаны в официальных видеороликах. При этом конструкция этого «убийцы дронов» достаточно странная - грузовик, вооруженный ракетами класса «воздух-воздух», отмечает аналитик.

«Это удивительная система, которая сочетает в себе автомобиль HMT 600 Supacat с усовершенствованной ракетой малой дальности класса «воздух-воздух» ASRAAM», - говорит полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд из британской военной группы Task Force.

Как отмечает Акс, смесь датчиков, пусковых установок и ракет, которые украинские военные унаследовали от СССР, приобрели на месте или получили в дар от союзников, создала проблему, во время российского вторжения, поскольку различные компоненты не всегда были рассчитаны на совместную работу.

В результате появилась инициатива «FrankenSAM» по соединению разрозненного оборудования, и ППО Raven – один из ее ярких представителей:

«Чтобы создать «Raven», британские инженеры сняли старые ракетные направляющие со старых истребителей Королевских ВВС и прикрепили их к грузовикам Supacat. Камеры на крыше грузовиков, управляемые модифицированными контроллерами видеоигр, направляют пусковые направляющие и ракеты ASRAAM на приближающиеся цели».

При этом дльность полета ракеты достигает 25 километров, и Тодд назвал «Raven» «одной из самых эффективных систем ПВО малой дальности, используемых в Украине в настоящее время».

На вооружении Украины находится также множество других FrankenSAM, включая советские машины, стреляющие старыми американскими ракетами «воздух-воздух» с инфракрасным и радиолокационным наведением, а также советские машины, стреляющие советскими ракетами «воздух-воздух».

Такое распространение FrankenSAMs привело к созданию ПВО меньшей дальности, что вполне логично, поскольку самые распространенные ракеты класса «воздух-воздух» имеют дальность всего в десятки километров, отмечает Акс. в то же время Украина больше всего нуждается в ракетах класса «земля-воздух» большой дальности, способных защитить города и базы от самых мощных российских баллистических ракет. Но только две системы, американская Patriot и европейская SAMP/T, подходят для этой цели.

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