«Это называется «отписка» и неуважение к покупателю» 7 13.05.2025, 8:59

2,968

Ответ «Савушкина продукта» на жалобу из-за недовеса в баночке возмутил белорусов.

После того как белоруска пожаловалась в TikTok на недовес в творожке от «Савушкина продукта», производитель вышел на связь. Спойлер: «сбой автомата», пишет BG.Media.

Недавно издание писало про белоруску, которая обнаружила недовес в творожке с клубникой от «Савушкина продукта». По ее словам, это происходит уже не первый раз.

«Очень люблю продукцию этого бренда, но сейчас это все выходит за рамки моего понимания. Здесь нет даже половины баночки. Заявленный вес — 120 граммов, а действительный — 96 граммов», — возмущается автор ролика.

По словам девушки, представители бренда ответили ей спустя несколько дней и предложили обратиться на горячую линию предприятия. После чего она получила официальный ответ.

Компания поблагодарила за предоставленную информацию и подчеркнула, что «качество и безопасность производимой продукции является одним из важнейших принципов работы».

Было проведено внутреннее расследование, и, по данным «Савушкина продукта», нарушений технологического процесса выявлено не было, претензий от других покупателей по этой партии также не поступало.

Тем не менее в письме указали, что возможной причиной недовеса стал «кратковременный сбой фасовочного автомата». Сотрудник, допустивший ошибку, понесет наказание по внутренней системе оценки качества.

Производитель извинился письменно и напомнил, что в случае подобных ситуаций продукт можно вернуть или обменять.

Такой ответ вызвал бурную реакцию в соцсетях. Комментарии под видео покупательницы разделились: одни встали на сторону производителя, другие — на сторону потребителя.

«За два рубля лишила оператора зарплаты».

«Хотела бесплатно ящик творожков получить?»

«Недовес везде бывает, никто каждую баночку не взвешивает».

Но в то же время звучат и совсем другие мнения.

«По сути, они просто обвинили вас во лжи и даже не извинились. Я в шоке».

«Это называется «отписка».

«Это неуважение к покупателю. Нормальный производитель предложил бы компенсацию».

«Меня не волнуют их внутренние сбои. Я заплатила за 120 граммов, а получила меньше», — отмечает постоянная покупательница.

Некоторые комментаторы даже призывают к бойкоту продукции:

«Пора перестать покупать. Косяков слишком много, а отношение — никакое».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com