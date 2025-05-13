Bloomberg: В Европе привязали новые санкции против РФ к результату встречи в Стамбуле 5 13.05.2025, 9:13

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Администрация Трампа уже подготовила варианты усиления экономического давления на Кремль.

Европейские лидеры собираются дождаться вероятной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

О такой «привязке» новых санкционных ограничений в отношении страны-агрессора западному изданию рассказали «знакомые с этим вопросом» источники.

Собеседники Bloomberg на условиях анонимности отметили, что после разговоров между официальными лицами США и Европы 12 мая стало понятно, что Вашингтон хочет дать возможность для переговоров между РФ и Украиной, которые ориентировочно состоятся 15 мая, прежде чем усилить давление на Путина.

Если российский диктатор откажется от встречи с Зеленским, или Кремль не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня во время переговоров в Стамбуле - европейские лидеры будут призывать американского президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против России.

В Государственном департаменте США не прокомментировали западным СМИ такую информацию.

Санкции США - ждут

По данным Bloomberg, администрация Трампа уже подготовила для него варианты усиления экономического давления на Россию, и ждет «зеленый свет» от президента.

На прошлой неделе в своей заметке в соцсети Трамп заявил, что «США и их партнеры введут дополнительные санкции» в случае, если возможное перемирие между Украиной и Россией не будет соблюдаться.

Между тем, пишет Bloomberg, в течение последних 48 часов «оставались непонятными следующие шаги администрации Трампа по ее подходу к России».

Маневры Трампа в вопросе санкций

В минувшую субботу лидеры Великобритании, Франции и Германии считали, что они получили согласие от Трампа по санкционному давлению на Москву, согласно его заявлениям о таких ограничениях и поддержкой плана о 30-дневном режиме прекращения огня, начиная с 12 мая. Речь идет о скоординированных санкциях США и Европы против России, если Москва продолжит наносить удары по Украине.

При этом, после фактического отказа Путина от 30-дневного перемирия с Украиной, Трамп не стал объявлять о таком санкционном шаге. Вместо этого американский лидер призвал Зеленского встретиться с главой Кремля в Турции на этой неделе. Украинский президент на это согласился.

По информации Bloomberg, европейские лидеры не ожидали такой позиции со стороны главы Белого дома, которую президент Украины, тем не менее, принял.

Европейские чиновники рассказали западным журналистам, что во время разговоров между официальными лицами США и Европы 12 мая американская сторона «не поняла, готова ли она все еще наложить санкции на Россию, если нападения продолжатся на этой неделе, или что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит нападать на Украину».

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