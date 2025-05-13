«Кого-то забрали на беседу, причем одного из-за собаки» 13.05.2025, 9:42

Что происходит на границе Беларуси с Евросоюзом.

Правозащитный центр «Вясна» в начале мая сообщил, что на границах Беларуси со странами Евросоюза продолжаются усиленные проверки и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе (орфография и пунктуация сообщений исправлены с сохранением смысла, а некоторые из них сокращены).

О том, как проходят допросы, известно почти все, ведь белорусы за последние годы часто делились подробностями. О причинах допросов тоже известно много. На прошлой неделе появилась «новинка»: в одном из приграничных чатов рассказали, что на «беседу» могут отправить, если служебная собака что-то почувствует:

«Вильнюс — Минск, 15.00 [7 мая]. В 16.15 приехали на границу. В 16.48 прошли литовцев, только паспорта. В автобусе 23 пассажира, работало одно окошко. Потом заехали в «дютик» минут на 20.

На белорусской стороне границы проверяли очень подробно, задавали вопросы про деньги, алкоголь, не передавал ли нам кто какие посылки. Сумки на рентген, сами через рамку. Выборочно открывали чемоданы. Кого-то забрали на беседу, причем одного из-за собаки, которая что-то учуяла. Ждали людей с беседы, один так и не вернулся, уехали без него».

С «допросов» возвращаются не все люди, об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно:

«Вильнюс — Минск [5 мая]. Выехали в 11.15, в «Каменный лог» въехали в 12.50, все сумки на сканер. Несколько человек направили на собеседование, часть из них вернулись, часть — нет, дальше ждать не стали, въехали в Беларусь в 15.00. В Ошмяны не заезжали, приехали на автовокзал Минска в 17.15».

В основном в приграничных чатах о «беседах» рассказывают без подробностей, но их проводят каждый день:

«РП — РБ, 7 мая. Мост был полностью пустой в обе стороны, но на заезде к белорусам на контроль встряли. В 21.15 прошли таможенный, но около 5 человек на беседу. Без этого вся граница заняла 3 часа с копейками».

«РП — РБ, 07.05 выезд из Варшавы. В 01.20 запустили на контроль. В 02.50 прошли мост. В 04.45 запустили на контроль. В 05.40 выехали с границы. Досмотр: часть на рентген, часть на ручной. Несколько человек еще забирали на разговор».

«РП — РБ. В 21 35 [8 мая] въехали к полякам, прошли их контроль в 22.05 (время польское) Быстро. Обрадовались. Но не тут-то было. Подъехали к границе РБ, стоим 17-ми на въезд. Водители сказали, что до утра застряли. В 03.15 по польскому времени прошли контроль РБ и поехали. На все почти 6 часов. Из автобуса на допрос водили украинцев и 2 белорусов. Был тщательный досмотр каждого багажа».

«РП — РБ [8 мая]. В 22.20 заехали к белорусам и за час прошли паспортный и таможенный. Долго ждали, пока просканируют автобус. У нас только одну девушку уводили на разговор. Она вернулась быстрее, чем за нами подъехал автобус».

«РП — РБ [9 мая]. В 03.10 прошли паспортный контроль у поляков. В 05.30 заехали к беларусам на контроль. В 07.20 выехали. Ждали людей с разговора. Досматривали выборочно: у кого-то рентген, у кого-то сумки полностью».

«Вильнюс — Минск, 9 мая. В 23.30 выезд из аэропорта. В 23.58 литовский ПП. В 00.40 белорусский ПП. Долго ждали человека с беседы. В 02.58 въезд в РБ».

«Вильнюс — Минск, 10.05. На границу ЛТ приехали в 16.50, в 17.30 прошли границу ЛТ, в 18.30 зашли на паспортный контроль РБ, в 19.55 выехали (долго стояли, была беседа с одним из пассажиров)».

«Вильнюс — Минск, 10.05.2025. В 13.00 почти пустой автобус отправился от автовокзала Вильнюса. В 14.56 пошли на паспортный и таможенный контроль РБ. В 15.15 прошли. Перешли в режим ожидания пассажиров, которые ушли на собеседование. В 17.20 выехали. На автовокзал Минска прибыли в 19.11».

«Автобус Варшава — Брест [10 мая]. В 16.07 прошли мост. Стали в очередь на белорусский паспортный. В 17.39 подали автобус на загрузку. Автобус ждали дольше, чем людей с «бесед». В 17.54 выехали с погранперехода».

«РП — РБ [12 мая]. В 04.50 заехали к нашим. В 08.20 прошли паспортный, ждем с беседы. В 10.40 выехали. Итого: 10,5 часа».

«РП — РБ, 12.05.2025. В 12.05 заехали в белорусский двор. В 12.45 прошли таможню, ждем автобус с рентгена и людей с беседы. В 13.35 выезжаем с границы».

«Вильнюс — Минск [12 мая]. В 13.20 прошли сканер. Но 2 людей вызвали на беседу, уехали только в 14.15. Пока ждали, автобус после нас уже проверили».

«Варшава — Минск, 12.05. В 07.00 отправление, в 10.10 прямо к шлагбауму, в 14.40 выехали от белорусов. [Автобус «Эколайнс»] уехал буквально перед нами, нас задержали, были люди на беседе».

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