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Путину не удастся усидеть на двух стульях

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 13.05.2025, 9:45
Путину не удастся усидеть на двух стульях

Все, к чему прикасается лапа Кремля, моментально «обнуляется».

«День Победы» из «Дня Скорби» и «Дня со слезами на глазах» последними действиями Кремля окончательно мутировал в день кровавого «МожемПовторима».

Молодящийся престарелый нацлидер, проводящий военные парады во время развязанной им же агрессивной войны с соседним государством, катающиеся по Красной площади танки и летающие над ней самолёты — это всё не о скорби.

Это о подмене понятий и замещении изначально трагического события на извращённое и безумное.

Ни Путин, ни его элитка к истинному «Дню победы» не имеют ни малейшего отношения, но зато к новому «Дню кровавого косплея» самое прямое.

Всё, к чему прикасается лапа Кремля, моментально «обнуляется». Так произошло и с «Днём Победы».

После неминуемого конца «Путинизма» дату «9 Мая», так же как и всё остальное, придётся отмывать от всего лишнего: от дутого «Величия», военных смотрин и махания кулаком в сторону ближних и дальних соседей.

Кому-то это, естественно, может не понравиться. Кто-то даже увидит в этом «поражение» и «унижение перед Западом», но без этого современное и цивилизованное государство не построить.

Тут нужно выбрать: либо развиваться и смотреть в будущее, либо переписывать прошлое и махать ракетами, грозясь повторить(непонятно только что именно).

На двух стульях усидеть не удастся.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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