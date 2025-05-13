The Telegraph: Трамп может «закрутить гайки» российскому производству оружия 13.05.2025, 10:00

Перекрытие последнего источника тантала в РФ должно быть приоритетом для друзей Украины.

Международные санкции против РФ, лишили промышленность страны-агрессора важных материалов, которые нужны для производства лучшего ее оружия. Среди них оказался и тантал - редкий минерал, который используется во многих высокотехнологичных отраслях для изготовления конденсаторов. Однако экстремальная и хаотичная политика президента США Дональда Трампа может избавить российскую военную отрасль от танталового голода, пишет военный аналитик Дэвид Акс в статье для The Telegraph.

Лучшие российские крылатые и баллистические ракеты, дроны и танки оснащены процессорами, навигационными системами или радиостанциями с танталовыми конденсаторами. Но большая часть тантала поступает из-за рубежа. Однако санкции, введенные США и другими странами, сократили его поставки. Основными поставщиками этого минерала для россиян сейчас остаются Демократическая Республика Конго, Бразилия и Китай.

«Хотя Россия имеет собственные залежи тантала, они значительно меньше. России не хватает современных перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов», - цитирует Акс украинскую аналитическую группу Frontelligence Insight.

В Frontelligence убеждены, что санкции против РФ на самом деле работают. Однако, выдержит ли санкционный режим хаотическую и авторитарную администрацию президента США Дональда Трампа?

Россияне пытаются производить достаточное количество новых вооружений для поддержки войны против Украины. Однако достаточного количества современной бронетехники они не имеют. Указано, что во время боевых действий в Украине оккупанты потеряли 15 тысяч единиц такой бронетехники. Российские военные сначала начали использовать старую технику времен Холодной войны. Но и эти запасы исчерпываются.

Все чаще российские войска атакуют украинские позиции на гражданских автомобилях, микроавтобусах и гольф-карах или пешком. Переход на небронированный транспорт и тактику «пехота в первую очередь» привел к тому, что среднесуточные потери выросли до новых максимумов. Нередки случаи, когда 2 тысячи россиян умирают или получают ранения за один день.

В то же время россияне теряют контроль над воздухом в критически важных секторах, поскольку украинские беспилотники опережают и превосходят по численности российские дроны оккупантов.

«Враг достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил свою тактику их использования», - процитировал Акс одного из российских блогеров.

Дефицит тантала является одним из факторов сокращения российского производства вооружений. Ранее российские заводы импортировали обработанный африканский, китайский и южноамериканский тантал с одного крупного предприятия в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, что перекрыло поток переработанного минерального порошка. Россияне пытались покупать больше обработанного тантала в Китае, но его качество оказалось низким.

По данным Frontelligence, российская промышленность нуждается в 1700 фунтов (более 770 кг - ред.) высококачественного обработанного тантала в месяц. Чтобы выполнить существующие контракты на новое вооружение в течение ближайших месяцев, российские заводы нуждаются в более 4,5 тонны минерала. Однако текущие запасы составляют чуть более двух тонн. По оценке Frontelligence, «нет немедленных решений для закупки» остальных двух тонн.

Чтобы восполнить пробел, российская промышленность могла бы покупать больше танталовых компонентов «двойного назначения» - тех, что предназначены для коммерческой продукции, но пригодны и для вооружения. Однако переданные от посредника к посреднику и, наконец, отправленные в Россию из стран, которые не ввели санкции, компоненты двойного назначения поступают медленно. К тому же они дороже, чем хотели бы российские покупатели. Но несмотря на это они все же поступают.

Перекрытие этого последнего источника тантала должно быть приоритетом для врагов России и друзей Украины.

«Компании, занимающиеся производством или торговлей танталовым порошком или конденсаторами... должны столкнуться с перспективой потери доступа к западным рынкам в случае обнаружения торговли с Россией», - цитирует Акс Frontelligence.

Однако не менее вероятно, что санкции будут ослаблены, поскольку новая администрация Трампа внедряет экстремальную и порой причудливую повестку дня. Одним из первых действий нового главы Белого дома было прекращение всей иностранной помощи, включая поддержку Украины. В последующие дни Трамп сосредоточил значительную часть своей энергии на угрозах датским лидерам в непонятной попытке аннексировать Гренландию как территорию США.

Без американской поддержки, отмечает аналитик, почти нет шансов на введение более жесткого режима санкций, который мог бы наконец остановить утечку тантала в Россию. Ничего не делая - или, что еще хуже, ослабляя существующие санкции - правительство США, которое когда-то было самым большим врагом российской военной промышленности, могло бы спасти эту отрасль от танталового голода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com