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«Белпочта» рассказала белорусам о новой схеме мошенников

  • 13.05.2025, 10:19
  • 2,858
«Белпочта» рассказала белорусам о новой схеме мошенников

На телефон приходят странные сообщения.

«Белпочта» рассказала белорусам о новой схеме мошенников с сообщениями на телефон. В сообщении говорится, что аферисты присылают на телефоны белорусов сообщения, где содержится ссылка на ресурс в интернете. При переходе по ссылке клиент попадает на фишинговый сайт, где нужно ввести адрес, а также оплатить повторную отправку посылки.

В организации подчеркивают, что «Белпочта» присылает белорусам только сообщения, связанные с поступлением почтовых отправлений. И указанные сообщения носят только информационный характер. Подчеркивается, что рассылка сообщений, в который указано о необходимости оплаты почтовых услуг по ссылке, требующее ввод данных банковских карт, не производится от лица организации.

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