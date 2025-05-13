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Зарылись под землю, но оставили «сквознячок»: российских оккупантов уничтожили в трубе

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  • 13.05.2025, 10:24
  • 4,462
Зарылись под землю, но оставили «сквознячок»: российских оккупантов уничтожили в трубе

ВСУ разоблачили тайник захватчиков.

«Неразрыв» дрона позволил ВСУ разоблачить захватчиков, которые перемещались по трубе. Вскоре тайник ярко взорвался, пополнив вражеские потери.

Видео бойцов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, а пресс-служба 93-й ОМБр «Холодный Яр» 13 мая сделала репост.

«Украинские FPV-дроны устроили хороший «сквознячок» в тоннеле, где засели российские оккупанты. Проветривание удалось на славу! Изящная, ювелирно точная работа операторов дронов 2-го мехбата 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», — отметил военкор.

Из видео понятно, что защитники запустили дрон в «канал», но тот не сдетонировал. Зато «птичка» записала перемещение вражеской живой силы в тоннеле. Тогда в то же место ударили снова, поразив расчет ВС РФ. Видео мощного взрыва сняли с двух ракурсов.

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