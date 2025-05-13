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В Минске перенесли сроки отключения горячей воды

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  • 13.05.2025, 10:32
В Минске перенесли сроки отключения горячей воды

Из-за холодной погоды.

Плановое отключение горячей воды в столице для проведения испытаний и ремонта тепловых сетей перенесли. Как сообщили в «Минскэнерго», это связано с включением отопления на объектах социальной сферы.

Решение о повторном включении отопления в школах, детсадах, больницах, библиотеках и общежитиях Мингорисполком принял 8 мая из-за ухудшения погодных условий.

Как отметили в «Минскэнерго», решение о переносе сроков отключения горячей воды позволит «сохранить уют в домах, особенно в таких несвойственных для середины мая погодных условиях».

Ранее в столице планировалось начать отключение горячей воды с 14 мая. Новые сроки городские власти утвердят после завершения отопительного сезона.

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