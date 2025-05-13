В Минске перенесли сроки отключения горячей воды

В Минске перенесли сроки отключения горячей воды3
- 13.05.2025, 10:32
Из-за холодной погоды.
Плановое отключение горячей воды в столице для проведения испытаний и ремонта тепловых сетей перенесли. Как сообщили в «Минскэнерго», это связано с включением отопления на объектах социальной сферы.
Решение о повторном включении отопления в школах, детсадах, больницах, библиотеках и общежитиях Мингорисполком принял 8 мая из-за ухудшения погодных условий.
Как отметили в «Минскэнерго», решение о переносе сроков отключения горячей воды позволит «сохранить уют в домах, особенно в таких несвойственных для середины мая погодных условиях».
Ранее в столице планировалось начать отключение горячей воды с 14 мая. Новые сроки городские власти утвердят после завершения отопительного сезона.